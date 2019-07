Rodgers gela il Manchester United: “Maguire? Non abbiamo bisogno di venderlo…”

Manchester United molto attivo in queste ore sul mercato. I Red Devils, oltre a monitorare le posizioni di Paul Pogba e Romelu Lukaku, corteggiatissimi da altri club, stanno lavorando anche sul fronte delle entrate. In cima alla lista dei desideri del tecnico Ole Gunnar Solskjaer vi è il difensore del Leicester Harry Maguire, reduce da un campionato giocato ad altissimi livelli. In queste ultime ore, però, vi sarebbe stata una frenata.

FRENATA – A gelare lo United le parole del tecnico delle Foxes Brendan Rodgers, che, come riporta calciomercato.com, ha così dichiarato: “Con il giocatore non è cambiato nulla: rimane qui e non abbiamo bisogno di venderlo”.