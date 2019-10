Rodri: “Lasciare l’Atletico Madrid non è stato facile. Simeone e Guardiola? Simili perché…”

Arrivato al Manchester City per la cifra di 70 milioni di euro, ovvero il costo della sua clausola di rescissione. Rodrigo Hernández Cascante, meglio noto come Rodri, centrocampista ex Atletico Madrid, ha parlato a ESPN del suo passaggio dalla Liga alla Premier League alla corte di Pep Guardiola e delle differenze tra l’attuale allenatore e Diego Simeone.

TRASFERIMENTO – “Lasciare l’Atletico Madrid non è stato facile perché ero molto contento lì. Ero a casa, con la mia famiglia e nella squadra del mio cuore. Giocavo bene. Non è stato facile, ma penso fosse arrivato il momento di accettare questa separazione e sono molto felice di aver preso questa decisione. 70 milioni per me? Il mercato ora è un po’ pazzo. Non so quale sia il reale valore dei giocatori. Sono giovane, ho molte cose da imparare, ho solo 23 anni. L’unica cosa che posso dire è che darò tutto per la mia squadra. Voglio migliorare sempre e credo di avere una lunga carriera davanti a me”, ha detto Rodri.

ALLENATORI – E interrogato sulle differenze tra i due tecnici: “Credo che Guardiola e Simeone siano molto simili. Entrambi vogliono sempre vincere. Vogliono sempre che i giocatori siano pronti, concentrati, che non si fermino mai, neanche per un secondo. Sono sempre sul pezzo e questo è l’unico modo di ottenere risultati. Certo, hanno modi diversi di lavorare, di vedere e interpretare il calcio, ma questo è il bello, ci sono tanti modi di interpretare il calcio. Se continui a vincere, sei un buon allenatore”.