Rodrygo: “A 22 anni ho già vinto tutto col club ma non basta. Voglio il Mondiale col Brasile”

Importanti dei passaggi sulle vittorie: "So che ho solo 22 e che non ho ancora dimostrato tutto quello che so fare ma ho vinto già tutto a livello di club. Con il Real Madrid ho vinto tutto e voglio vincere ancora tutto di nuovo", ha detto con grande carica Rodrygo. "Questo è l'obiettivo che ho. E poi c'è il Mondiale col Brasile. L'ultimo torneo è stato un sogno ma è stato anche il momento più doloroso della mia carriera. So di avere ancora molto da fare. Non lo vedo come un fallimento ma come un momento, un processo che devi affrontare. Niente è facile nella vita, nessuno ha una storia perfetta. L'ho presa così ma sono stato triste per qualche giorno", ha detto facendo riferimento all'eliminazioni per mano della Croazia ai rigori con un suo errore dal dischetto. "L'unica cosa che penso è che tornerò e vincerò almeno una Coppa".