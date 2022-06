Rodrygo alla Vinicius: pronto rinnovo col Real Madrid con clausola da 1 miliardo

I Blancos vogliono blindare l'attaccante brasiliano

Redazione ITASportPress

In casa Real Madrid sta arrivando il tempo dei rinnovi di contratto per molti giocatori. Tra questi Vinicius ma anche Rodrygo. I Blancos hanno in mente lo stesso trattamento per entrambi gli attaccanti. Se per l'autore del gol vittoria nella finale di Champions League contro il Liverpool si era già parlato di prolungamento di contratto e clausola monstre, lo stesso accadrà anche per l'altro ragazzo verdeoro.

Come riportato da DefensaCentral, infatti, per RodrygoGoes, tra i più importanti calciatori nell'ultima stagione dei madrileni, sarebbe in arrivo il prolungamento per altri cinque anni con opzione per un sesto. Ma soprattutto, per evitare problemi di mercato, il club di Florentino Perez metterà nero su bianco una clausola altissima da 1 miliardo di euro.

Il rinnovo sembra già cosa fatta e verrà ufficializzato dopo le vacanze estive al rientro per il raduno della prossima annata. Insomma, i Blancos stanno blindando i loro gioiellini per essere ancora più competitivi in futuro.