Rodrygo e la scelta del Real Madrid: “Avevo due maglie davanti, una era del Barcellona…”

Ha da poco conquistato il tetto del mondo col suo club e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Parliamo di Rodrygo Goes che ai microfoni di GOAL ha ripercorso le tappe che lo hanno portato a vestire la maglia del Real Madrid .

VINCERE - Dopo la vittoria del Mondiale per club, arrivata a seguito della scorsa fantastica annata con tanto di Liga e Champions, Rodrygo ha detto: "Voglio vincere sempre. Se me l'avessero detto non ci avrei creduto, non credo. Sto bene, sto bene, ma voglio vincere molto di più".