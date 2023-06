Rodrygo: “Eccitato all’idea di giocare con Mbappé al Real. Se arrivasse…”

Kylian Mbappé al Real Madrid : il tormentone è ripartito. Il francese ha affermato a più riprese che non ha intenzione di lasciare il Psg in questa finestra di mercato ma, allo stesso tempo, non sembra intenzionato a prolungare oltre l'attuale scadenza, al prossimo anno. In tale ottica il club francese potrebbe trovarsi ad essere costretto a venderlo prima. Ecco perché l'ipotes madrilena, sponda Real, è più viva che mai e diversi atleti anche del club Blancos ne stanno parlando. Rodrygo , dal ritiro della Nazionale brasiliana, ha risposto ad alcune domande sull'ipotetico trasferimento.

FELICE - "È un fenomeno, uno dei migliori giocatori al mondo. Abbiamo bisogno di un giocatore in attacco in questo momento", ha detto Rodrygo a chi gli ha chiesto un commento su Mbappé. A chi, invece, gli han domandato quanto fosse il suo livello di 'eccitamento' da 1 a 10 per questo possibile arrivo: "Beh 10. Sarei molto felice se venisse ma ha un contratto e dobbiamo rispettarlo. Ad ogni modo penso che prima si riescono a chiudere alcune operazioni, meglio è. Se non arriverà Mbappé, ci sono altri giocatori. Florentino Pérez e Carlo Ancelotti decideranno cosa è meglio per il Real".