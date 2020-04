Rodrygo, l’agente: “Klopp lo voleva al Liverpool, ma il Santos rifiutò l’offerta…”

Ad appena 19 anni, Rodrygo Goes ha già saputo ritagliarsi uno spazio importante con la maglia del Real Madrid. Nel destino del brasiliano, prima dell’approdo ai blancos, avrebbe potuto però esserci il Liverpool, come svelato dal suo agente Nick Arcuri.

RETROSCENA – “Prima che firmasse il suo primo contratto da professionista – ha detto Arcuri come riporta TMW -, mi chiamò un dirigente del Liverpool. Mi disse che Jurgen Klopp lo avevo visto su YouTube e che ne era rimasto impressionato. Era quindi venuto in Brasile per vederlo giocare, confermando il giudizio. A quel punto andai in Inghilterra per parlare con i Reds e presentai la proposta a Modesto, l’allora presidente del Santos, che però rifiutò: non aveva intenzione di cederlo”.