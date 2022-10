Rodrygo, “ore piccole” per colpa dell’antidoping e il Real Madrid non lo aspetta…

Il brasiliano è dovuto rimanere allo stadio del Lipsia per i controlli antidoping.

Redazione ITASportPress

Sconfitta per il Real Madrid nella sfida contro il Lipsia di Champions League, valida per la quinta giornata del girone. Una serata storta per i campioni in carica madrileni. Ancora "peggio" è andata a Rodrygo Goes, attaccante Blancos, che ha lasciato lo stadio del club tedesco più di un'ora dopo i compagni.

Come riportato Marca, infatti, il brasiliano, per altro autore di una delle due reti del Real nel 3-2 finale, è stato obbligato a rimanere nell'impianto del Lipsia fino alle 00:50 del mattino, più di un'ora dopo la fine della partita. Il motivo? Tutta colpa di un controllo antidoping che ha dovuto subire. Per questo il Real Madrid si è diretto verso l'aeroporto senza aspettarlo e lo ha "costretto" a fare ritorno da solo su un furgone nero che ha raggiunto il resto del gruppo decisamente più tardi rispetto alle previsioni.

Una piccola disavventura che ha completato una nottata non troppo entusiasmante per lui e anche per il resto del gruppo.