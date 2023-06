Rodrygo spinge per Ancelotti CT del Brasile: “Sarebbe importante averlo con noi”

Il futuro di Carlo Ancelotti sembra essersi ormai delineato. Un ultimo anno, come da contratto, con il Real Madrid e poi via, direzione Brasile , come commissario tecnico. A parlare di questa possibilità è stato Rodrygo Goes nel corso di un evento di beneficenza organizzato dal Neymar Jr Institute, rispondendo alle domande di Band Sports.

"Non posso parlare molto perché ne so molto anch'io. So che è il piano A della Nazionale verdeoro", ha ammesso l'attaccante brasiliano del Real. "Il presidente conta su di lui e lo vogliamo anche noi in Nazionale. Per me, per Vini, per Militão... lo conosciamo e conosciamo la sua grandezza. Averlo in Nazionale sarà molto importante, ma non c'è ancora nulla di confermato, speriamo che alla scadenza del suo contratto (con il Real ndr) arrivi in ​​Nazionale".