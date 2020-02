Rojo e quello scontro con Ibrahimovic: “Lo chiamai ‘nasone’. Mi insultò in tutte le lingue e nello spogliatoio…”

Marcos Rojo si racconta e lo fa ai microfoni di Cielo Sports rivelando un curioso aneddoto riguardante il suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic. I due, infatti, sono stati compagni di squadra ai tempi del Manchester United, ma non è sempre stato rose e fiori…

NASONE – “In campo Ibra è sempre uno che vuole la palla. Una volta dopo un mio passaggio a Pogba, si lamentò per non averla ricevuta e cominciò a gridare contro di me. Io la presi di petto e gli urlai ‘cosa vuoi nasone? Zitto’. Ha cominciato ad insultarmi in tutte le lingue, spagnolo, inglese…”, ha detto Rojo che si aspettava delle conseguenze: “Sapevo che se mi avesse preso, mi avrebbe ucciso, quindi l’unica cosa che potevo fare era affrontarlo. Al rientro nello spogliatoio così sono andato da lui e gli ho detto si smetterla di insultare. Abbiamo cominciato ad urlarci contro e solo l’intervento di Mourinho, ci fece calmare”. “Lavezzi (compagno di Ibrahimovic al Psg ndr), mi aveva avvisato quando Zlatan era arrivato allo United. Mi aveva detto ‘se fai quello silenzioso che sta sulle sue, Ibrahimovic ti mangia’. Così l’unico modo era affrontarlo”.