Rojo nei guai: viola la quarantena per giocare a poker con gli amici

Marcos Rojo torna a far parlare di sé, ma non per vicende sportive. Il difensore argentino del Manchester United, girato in prestito all’Estudiantes, si è fatto immortalare dal fratello intento a giocare a poker e a fumare in compagnia di alcuni amici. Una condotta che già di per sé farebbe storcere il naso alle dirigenze dei due club. Ad aggravare ulteriormente il quadro ci pensa il periodo particolare. Infatti anche in Argentina è in vigore la quarantena per contrastare l’emergenza Coronavirus e non sono ammessi gli assembramenti. Rojo ha violato queste norme e ora rischia una multa salata. Oltre al danno c’è pure la beffa: a rivelare la sua condotta ci ha pensato il fratello che ha postato il video della partita di poker su Instagram, cancellandolo rapidamente. Non abbastanza velocemente da evitare che il caso deflagrasse.