Roma, sorpresa amara per Pasqua: Zaniolo fuori dalla coppa e sfumano 800 mila euro

Dalla Turchia non arriva una bella notizia per la Roma. Il Galatasaray è stato sconfitto dall'Istanbul Basaksehir in Coppa di Turchia. Secondo quanto riportano i turchi di Ntvspor.net, con l'eliminazione della squadra di Istanbul la Roma non potrà ottenere un bonus legato a Nicolò Zaniolo: dovrà rinunciare a 789mila euro. Per il club capitolino una sorpresa amara per Pasqua.