Roma, Tiago Pinto: “Fonseca è un professionista, sarà concentrato sulla partita”

Il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato prima della sfida contro il Manchester United

Il general manager della Roma Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida contro il ManchesterUnited, valida per l’andata delle semifinali di Europa League: “Si tratta di una sfida importante per noi, non solo per la Roma ma anche per il calcio italiano. Ci aspetta una gara difficile, ma siamo qui per fare un buon risultato. Non possiamo dimenticare che si tratta della prima sfida delle due in programma, quindi aspettiamo. Tutti noi siamo concentrati per fare una grande partita. Possiamo fare la storia per la Roma”.