Roman Torres sospeso per doping: segnò il gol qualificazione di Panama al Mondiale in Russia

Brutte notizie per Roman Torres, giocatore dei Seattles Sounders, club della MLS. In arrivo per lui una sospensione di 10 giornate per doping.

Il calciatore era stato protagonista con la propria Nazionale, Panama, di cui è il capitano, della rete del 2-1 al Costa Rica che valse la storica qualificazione del compagine al Mondiale di Russia nel 2018.

Come comunica il sito ufficiale del campionato americato, il giocatore ha fatto uso di una sostanza proibita e per questo è stato punito con una squalifica di 10 giornate e un taglio del 20% allo stipendio annuo. Per Roman Torres non certo un bel modo per tornare alla cronaca.