Romero: “Ecco perchè ho preferito il Tottenham al Barcellona”

Romero spiega il perchè della scelta del Tottenham rispetto al Barcellona.

DICHIARAZIONI - Romero ha confermato, tra l'altro, l'interesse del Barcellona: "Sì, ho saputo dell’interesse del Barcellona, ma ho scelto il Tottenham: volevo giocare in Premier League e continuare a crescere nel miglior campionato del mondo". Parlando di Messi, suo compagno di Nazionale, l'argentino afferma che si tratta di una persona incredibile. Non poteva ovviamente esimersi dal parlare dell'Atalanta e ha belle parole da spendere per due personaggi, Gomez e Gasperini. Sul calciatore del Siviglia dice: "Il Papu è un fenomeno, è come si vede, ti fa ridere come quando pubblica le storie sui social. Ho un buon rapporto con lui, ci sentiamo ancora. Le relazioni rimangono sempre e ti aiutano a capire la personalità". Parole al miele anche per il tecnico dell'Atalanta: "È stato Gasperini a farmi crescere, credo sia stato il miglior allenatore che ho avuto in carriera. Sono migliorato molto con lui, lo ringrazio di tutto, quando ho saputo che l'Atalanta mi cercava non ho esitato a trasferirmi a Bergamo. È un tecnico che se vede che vuoi crescere e migliorare, starà con te fino alla morte. È stato così dal primo giorno in cui sono arrivato. È un grande allenatore e lo sta dimostrando in un club che non lo è, ma che è migliorato grazie a lui".