Ronald De Boer consiglia il fratello Frank: “Allenare? Meglio fare altro…”

Nuovo stop per Frank De Boer. L’ex allenatore dell’Inter ha deciso di rassegnare le dimissioni da guida dell’Atlanta United, squadra di MLS. Attualmente il tecnico olandese è senza squadra e non si comprende quali possano essere gli scenari futuri. Il fratello Ronald De Boer ha parlato di questa situazione ai microfoni del Telegraaf: “Dovrebbe concedersi un momento per rilassarsi e capire cosa vuole veramente. Forse dovrebbe fare qualcos’altro per un po’. Certo, se si presentasse un nuovo club, potrebbe ritornare in panchina”.

ALTI E BASSI

Finora la carriera da allenatore di Frank De Boer si è rivelata ricca di alti e bassi. In Olanda si è affermato come tecnico innovativo e vincente, conquistando quattro titoli in sei stagioni prima di passare all’Inter, dove è durato per poche giornate, prima di essere rimosso dall’incarico. Stesso discorso al Crystal Palace. Quindi l’esperienza in MLS, interrotta dopo la vittoria nel 2018.