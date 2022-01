Ronald De Boer duro: “Busquets è a fine carriera. Spazio a De Jong”

Il parere dell'esperto mister

Ronald De Boer non ha dubbi su quella che deve essere la strada del Barcellona per il futuro. L'ex calciatore si è soffermato a El Pais a parlare in modo particolare del centrocampo blaugrana con tanto di "frecciata" ad un veterano, Sergio Busquets, considerato ormai non indispensabile vista la carta d'identità e la presenza in squadra del gioiellino Frenkie De Jong.