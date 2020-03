Ronaldinho al torneo di calcio in carcere: tra detenuti scatta il… calciomercato

Dopo i guai e i problemi giudiziari, forse un timido sorriso tornerà a far capolino sul volto di Ronaldinho. L’ex asso di Barcellona e Milan era finito in carcere in Paraguay per essere stato trovato insieme al fratello in possesso di un passaporto falso. Tuttavia potrò prendere parte al campionato di calcio carcerario soprannominato “Quadrilatero”. Un torneo a cui partecipano prigionieri e poliziotti con età superiore ai 35 anni. Unica regola extra imposta al fuoriclasse brasiliano sarà quella di non segnare. Eppure, nonostante l’handicap, è già scattata la gara tra le varie formazioni per averlo in squadra. Un vero e proprio calciomercato nelle prigioni paraguayane. Lo riporta ABC TV Paraguay.