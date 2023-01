Ronaldinho-Barcellona, la storia si ripete: il figlio del fuoriclasse in prova nel club

Joao Mendes de Assis Moreira , figlio di Ronaldinho , potrebbe giocare nel Barcellona . Ebbene sì, potrebbe presto esserci un nuovo "Dinho" nella storia del club blaugrana e in quella del calcio.

La strada è ancora lunga, ma l'evolversi della vicenda potrebbe presto portare il figlio d'arte a muovere i primi passi in Europa col club catalano. L'erede dell'ex numero 10 brasiliano, infatti, avrebbe ottenuto la possibilità di allenarsi con le giovanili del Barcellona dopo aver risolto il contratto con il Cruzeiro, club dove ha militato negli ultimi tre anni. Il ragazzo adesso ha 17 anni e sogna di ripercorrere le orme del papà, leggenda del club e del calcio brasiliano. Come riporta Sport, la questione legata al figlio di Ronaldinho è seguita personalmente dal presidente Joan Laporta, anche se logicamente l'ultima parola spetterà agli allenatori, che avranno il compito di valutare attentamente il ragazzo provando a non farsi condizionare dal nome pesante.