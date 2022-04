Ronaldinho: “Barcellona? Xavi era già allenatore quando giocava. Pedri farà la storia”

Il parere del brasiliano sul nuovo Barcellona che sta nascendo

Non potrebbe esserci commento e parere più illustre per il Barcellona se non quello di un grande ex come Ronaldinho. Intervistato da Radio Marca, il brasiliano ha commentato così la rinascita del club blaugrana sotto la guida sapiente del suo ex compagno Xavi, ora allenatore dei catalani.