Ronaldinho, è mistero: annunciato da club messicano appena fondato ma non si sa il ruolo

Incredibile ma vero, un club messicano fondato solamente lo scorso 10 giugno 2022 ha annunciato in queste ore l'arrivo di Ronaldinho . Nessun errore, proprio la stessa brasiliana che appare in modo molto chiaro nel post Instagram della società.

Parliamo del Real San Luis FC, squadra che prenderà parte alla seconda divisione del campionato messicano. Il club pare intenzionato a fare le cose in grande visto l'annuncio di Dinho anche se non è stato spiegato in quale ruolo l'ex leggenda del pallone darà il suo contributo alla società.