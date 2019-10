Ronaldinho esalta Vinicius: “Presto tra i migliori al mondo. Messi? Avere in squadra un calciatore così…”

“Sarà presto tra i migliori del mondo”, parola di Ronaldinho. Da brasiliano a brasiliano, l’ex 10 del verdeoro ha parlato del connazionale del Real Madrid Vinicius Jr. La stellina dei blancos, classe 2000, ha già fatto vedere di che pasta è fatto ma ha ancora grandi margini di miglioramento.



Ne è sicuro Dinho che, come riporta Marca, celebra il giovane attaccante: “È già in uno dei migliori club del mondo. Penso che presto sarà lì, tra i migliori giocatori del mondo”, ha detto la leggenda verdeoro che ha commentato anche il futuro della Nazionale: “Spero che torni presto a vincere titoli importanti”.

MESSI – Dal Real Madrid, al Barcellona, suo ex club, e un pensiero a Lionel Messi, vincitore della sesta scarpa d’oro della sua carriera nonché suo ex compagno: “Penso che sia molto importante per ogni squadra avere un giocatore del suo talento che abbia questa caratteristica di saper servire gli attaccanti in ogni modo”. “Clasico? Mi auguro sia una grande partita, con molti gol e con tutti i grandi nomi presenti”, ha concluso Ronaldinho.