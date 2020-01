Ronaldinho incorona Martinelli: “Mi ricorda Ronaldo…”

Sta entusiasmando la Premier League ricevendo tanti complimenti dai più esperti. Gabriel Martinelli, attaccante 18enne dell’Arsenal, piace e convince proprio tutti. Anche un fenomeno come Ronaldinho. L’ex stella brasiliana, parlando al Mirror, ha espresso la propria idea sul talento Gunners con un paragone davvero importante.

COME RONALDO – “Noi brasiliani siamo molto felici per Martinelli e il suo futuro. Avere talento è una cosa, ma la cosa più importante è un’altra: avere fiducia in se stessi all’età di 18 anni”, ha detto Dinho. “Mi ricorda Ronaldo (il Fenomeno ndr). Nella sua prima stagione in Europa, ha segnato 30 gol e la gente ha pensato: ‘Chi è questo brasiliano di 18 anni’. Voleva giocare con la palla e correva dai suoi avversari senza alcuna paura indipendentemente dalle squadre e dai giocatori che si trovava contro. Ora vedo lo stesso in Martinelli. Gabriel vuole solo avere la palla e segnare gol. Ronaldo è diventato il migliore al mondo e questo potrebbe anche essere l’obiettivo di Martinelli”, ha concluso Ronaldinho.