Ronaldinho: “Mbappé mi ricorda… Anelka”

Il brasiliano sulla stellina francese

Non solo le parole su Messi . Ronaldinho , parlando a RMC Sport come riportato da Marca , ha avuto modo di soffermarsi anche su Neymar e soprattutto su Kylian Mbappé . Presente, futuro ma anche abilità tecniche e paragoni con i calciatori del passato. Curioso il confronto che Dinho ha fatto parlando proprio dell'enfant prodige...

PARAGONE - "Mbappé? Lo adoro, è fantastico. È un giocatore che fa venire voglia di guardare le partite e che può fare grandi cose. Il suo futuro? È lui che decide, questo è chiaro. Secondo me può restare al Paris Saint-Germain, ha tutto per fare bene, c'è una grande squadra. Ma può giocare ovunque con la sua tecnica... Spero solo che faccia le scelte giuste". Ancora sulle qualità del francese Ronaldinho ha aggiunto: "È forte, bravo nel dribbling, veloce. È completo. Ha qualcosa di Nicolas Anelka , è molto simile me lo ricorda".

O'NEY - Un passaggio anche su Neymar: "Ney resta uno dei migliori al mondo e al Psg ogni anno vince sempre qualcosa. In Brasile è la stella, il leader e sembra più felice quando gioca per la Nazionale. Non capisco i fischi anche se so che le persone hanno modi diversi di ragionare su certe cose".