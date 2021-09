Ronaldo a Manchester in quarantena e scatta corsa contro il tempo per il Newcastle

Non fa scoppiare un caso la partenza anticipata di CR7 dal Portogallo

Cristiano Ronaldo, subito dopo la partita contro l'Irlanda, a seguito della quale è diventato il detentore del record mondiale per il numero di gol fatti con la nazionale (111), ha lasciato la sede dove si trova in ritiro il Portogallo per recarsi a Manchester. CR7 salterà due partite della nazionale: amichevole contro il Qatar e una partita di qualificazione ai Mondiali contro l'Azerbaigian. Svelato presto l'arcano: secondo la legge britannica, Ronaldo deve rimanere in quarantena per 5 giorni dopo l'arrivo in Inghilterra. Durante questo periodo, ha bisogno di fare due test per il coronavirus, il secondo e il quinto giorno di quarantena. Se entrambi i test dovessero risultare negativi, Cristiano potrà iniziare ad allenarsi con il Manchester United giovedì. La dirigenza dei Red Devils ha fatto appello al governo britannico con la richiesta di fare un'eccezione per la stella portoghese ma è arrivata una risposta negativa.