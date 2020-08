Ronaldo consiglia il Real Madrid: “Meglio prendere Mbappé piuttosto che Neymar perché…”

Il Real Madrid sogna sempre in grande e dopo aver detto addio a Cristiano Ronaldo sperava di aver trovato il grande sostituto in Hazard. Il belga , però, alla sua prima stagione in maglia blancos ha avuto diversi problemi fisici oltre ad aver dovuto affrontare le incertezze legate al coronavirus. Ecco perché la dirigenza madrilena non ha messo da parte l’idea di un altro grandissimo acquisto per le prossime annate. Neymar e Mbappé sono due dei nomi sempre caldi nell’ambiente madrileno. A consigliare la sua ex squadra è stato Ronaldo, il Fenomeno, intervenuto via conferenza streaming ad un evento organizzato da Santander.

Ronaldo: “Il Real Madrid prenda Mbappé e non Neymar”

“Penso che Neymar e Mbappé, adesso, siano sono all’incirca allo stesso livello”, ha esordito Ronaldo. “Ma se il Real Madrid ha intenzione di investire una grande quantità nell’acquisto di un giocatore, deve farlo pensando al futuro. Neymar ha 28 anni e Mbappé 22. Sarebbe più logico provare a prendere Mbappé”. Scegliere il più giovane in prospettiva, dunque. Questo il consiglio del Fenomeno al Real Madrid. Vedremo se la società di Florentino Perez terrà a mente il pensiero dell’ex attaccante brasiliano nonostante il suo noto debole per O’Ney…

