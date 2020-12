Ronaldo deciso: vuole acquistare lo stadio del Valladolid per 21 milioni di euro

Qualche giorno fa, l’ex attaccante dell’Inter Ronaldo è andato a una conferenza stampa per affermare di avere ancora l’idea di acquistare il New Jose Zorrilla Stadium di Valladolid. Sebbene la pandemia abbia colpito duramente nel 2020 e le squadre di calcio ne abbiano subito le conseguenze, l’idea di acquistare lo stadio a pieno titolo non esce dalla testa di Ronaldo che è presidente del Real Valladolid.

In Comune, che è proprietario della struttura di 28 mila posti, hanno già confermato che il prezzo è di 21 milioni di euro ma questo Ronaldo lo sa già. Il brasiliano dovrà trovare un accordo con la pubblica amministrazione per poter far fronte ai pagamenti e acquisire lo stadio affinché diventi di sua proprietà.

Il rapporto tra il Real Valladolid di Ronaldo e l’amministrazione non è male ma nemmeno idilliaco . Ronaldo pensa che il prezzo da pagare sia eccessivo e gli dà fastidio che il Consiglio Comunale non abbia intenzione di migliorare la struttura abbastanza deteriorata, sia all’interno che nei dintorni del campo stesso. Il sindaco del centro spagnolo Óscar Puente –come riporta Don Balon – ha confermato che il consiglio comunale investirà 3 milioni di euro nei prossimi due anni per migliorare i servizi entro la fine del 2022.