Ronaldo dopo il Valladolid acquista anche il Cruzeiro

Il Fenomeno ha iniziato la sua carriera proprio nel Cruzeiro

Secondo O Globo, l'ex attaccante dell'Inter e del Milan Ronaldo dopo aver preso il Valladolid, è diventato il proprietario del Cruzeiro. Il brasiliano ha acquistato il 90% delle azioni della squadra sudamericana per 400 milioni di reais brasiliani (circa 70 milioni di dollari). Prima della fortunata avventura in Europa con le maglie di PSV, Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan, Ronaldo ha indossato proprio la maglia del Cruzeiro dove iniziò la carriera professionale nel 1993-1994. Il Fenomeno ha mostrato in questo caso riconoscenza e gratitudine verso i tifosi che per primi lo hanno sostenuto nella sua lunga e fortunata carriera calcistica.