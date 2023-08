Ronaldo, gol annullato e sfogo contro l’arbitro: “Tocca sempre a me!”

"Always think it's me! Always! Always think it's me! Fuck*ing hell! Holy sh*t!" il contenuto dello sfogo di Ronaldo riportato dal tweet diffuso da Sportitalia, emittente tv che detiene i diritti delle partite del portoghese. “È sempre colpa mia! Sempre!” ha detto l’ex juventino prima di lasciarsi andare a due esclamazioni non oxfordiane in inglese.