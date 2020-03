Ronaldo, il presidente generoso. La squadra vince e lui regala Iphone e biglietti aerei

Ronaldo ha frequentato per parecchi anni gli spogliatoi dei club più importanti al mondo e sa evidentemente cosa serve per vincere e stimolare i giocatori. L’ex stella di Inter, Real Madrid e Barcellona è ora presidente del Valladolid, club di Serie A spagnola che lotta per la salvezza.

REGALI – Ronaldo è sicuramente un presidente molto presente che tiene tantissimo al progetto Valladolid e come ha recentemente affermato, il lavoro da presidente è più stancante di quello da giocatore. A proposito di giocatori, il “Fenomeno” ha voluto premiare la sua squadra con un iPhone a testa e un biglietto andata e ritorno per una destinazione segreta. Il motivo? La vittoria per 2-1 dei suoi contro l’Espanyol dello scorso 23 febbraio. Tre punti d’oro per la società che sta lottando per salvare la categoria. A riportarlo è LA8 RTCYL.