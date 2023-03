Ronaldo, dopo Valladolid e Cruzeiro nuovo club nel mirino: ecco qual è

Un nuovo club entra a far parte della "galassia Ronaldo "? Secondo alcune indiscrezioni riportate da As , la leggenda brasiliana (due volte campione del mondo, nel 1994 e nel 2002), vorrebbe acquistare anche l' Amora F.C ., club portoghese di terza divisione.

Dopo il Real Valladolid (acquistato nel 2018) e il Cruzeiro (2021), il Fenomeno punta dunque alla tripletta per ampliare il proprio giro di affari nel calcio europeo. Ma attenzione perche il fuoriclasse brasiliano sarebbe orientato a non fermarsi qui, arrivando direttamente al poker: l'obiettivo, infatti, è quello di approdare anche in Inghilterra per diventare proprietario di una società di Championship o League One.