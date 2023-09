Ronaldo promette nuovi gol dopo il record: “Continuiamo a contare…”

Sabato 2 settembre 2023, un altro giorno da ricordare per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse è sceso in campo per la sfida Al Hazem-Al-Nassr dove ha segnato il quarto dei cinque gol totali che sono valsi la vittoria per la sua squadra. Così facendo Cr7 ha raggiunto quota 850 gol in carriera, segnandosi come il primo calciatore della storia a raggiungere tale traguardo. Dopo la partita, il campione ex Real Madrid, Juventus e Manchester United ha scritto sui propri profili social: "Un'altra grande prova e prestazione di squadra, continuiamo a migliorare. Raggiunti 850 gol, continuiamo a contare...". Ricordiamo inoltre che Cristiano è in vetta alla classifica marcatori della Saudi Pro League con 6 reti in 4 partite.