Ronaldo risponde a Ceferin: “Giudica senza vedere, campionato Saudita bello e…”

Non si è fatta attendere la risposta di Cristiano Ronaldo alle critiche di Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa. Quest’ultimo, infatti, negli ultimi giorni si era detto tranquillo riguardo gli acquisti faraonici dei sauditi: "Non gira tutto intorno ai soldi. I calciatori vogliono vincere le migliori competizioni e quelle sono solo in Europa". Ma Cr7 non ha accolto con favore le parole del presidente, testimoniando ancora a favore della Saudi Pro League: "Alcuni giudicano senza vedere, ma posso assicurare che il campionato saudita sia bello. E non sono l’unico a dirlo, lo dimostrano i grandi giocatori che negli ultimi tempi stanno lasciando l’Europa per trasferirsi in Arabia".