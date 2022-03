Ronaldo stagione verso “zero tituli” e non accade da 12 anni

Una stagione nera per il portoghese che potrebbe rimanere fuori dal Mondiale

L'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo potrebbe concludere la stagione in corso senza vincere un solo torneo. L'ultima volta che il portoghese ha concluso la stagione senza vincere trofei è stato 12 anni fa, al suo primo anno al Real Madrid. Il Manchester United è già stato eliminato da Champions League, FA Cup e League Cup in questa stagione. In Premier League, a 9 turni dalla fine, lo United è al 5° posto, a 20 punti dalla capolista. In totale, il 37enne Ronaldo ha vinto 30 titoli in carriera a livello di club e ha vinto 2 titoli con il Portogallo. La nazionale lusitana affronterà la Turchia per i playoff per i Mondiali e dopo potrebbe ritrovarsi l'Italia. Un altro crocevia importante per la stagione che potrebbe essere la più nera della sua carriera.