Ronaldo vince ed elogia il campionato saudita: “Presto tra i primi 5 al mondo”

L'attaccante dell'Al Nassr Cristiano Ronaldo attraversa un momento positivo in Arabia Saudita. Nella partita contro l'Al Shaba, terzultima del torneo, il portoghese ha regalato la vittoria all'Al Nassr in casa, segnando la rete del definitivo 3-2 con un gran tiro da fuori area dopo un dribbling secco a due difensori avversari. Per l'ex Juventus un po' di Italia in campo visto che l'arbitro designato per questa sfida è stato Daniele Orsato. L'Al Nassr con 63 punti conquistati si trova a- 3 dalla capolista Al Ittihad quando mancano due partite alla conclusione del campionato prevista per il 31 maggio. Ronaldo ha fatto un primo bilancio della sua avventura alla fine del match lasciando intendere che rispetterà il suo contratto e smentendo le voci di un presunto desiderio di tornare a Europa: "Il campionato saudita sta migliorando, il prossimo anno sarà ancora più forte, presto sarà tra i primi 5 al mondo. Hanno bisogno di tempo, giocatori, infrastrutture, ma questo paese ha un potenziale enorme e persone spettacolari" ha concluso Ronaldo.