Rooney allenatore del DC United: “MLS non è passo indietro. Sono ambizioso e…”

Dopo l'avventura al Derby County, ecco il ritorno in MLS alla guida del DC United.

Redazione ITASportPress

Wayne Rooney è stato nominato nuovo allenatore del DC United in MLS. L'ex bomber inglese, reduce dall'esperienza da mister al Derby County, ha deciso di accettare la proposta del suo ex club in America. Una nuova avventura che lo stesso ex attaccante ha spiegato essere molto importante per la sua carriera nel corso di un'intervista ai canali ufficiali della società.

"Ho visto alcuni articoli, soprattutto in Inghilterra, che parlavano della mia scelta di venire qui come, forse, un passo indietro nella mia carriera da allenatore", ha esordito Rooney. "Ecco, io l'ho davvero trovato un po' irrispettoso nei confronti di questo campionato. Penso che come giocatore, giocando nella parte principale della mia carriera ai massimi livelli, puoi davvero scegliere in quale club vuoi andare. Come manager sono all'inizio di quel viaggio. Sono a un punto in cui devo impegnarmi".

"La scelta del DC United? Non c'era un'altra squadra della MLS in cui sarei andato", ha aggiunto Rooney che nel giugno 2018 era diventato giocatore del club collezionando 48 presenze e segnando 23 gol.

Infine, l'ex centravanti ha aggiunto: "Questa è una sfida emozionante che mi farà crescere come allenatore. Certo, sono una persona ambiziosa, voglio lavorare ai massimi livelli e questo (l'essere andato in MLS ndr) fa parte di quel processo, provare a sviluppare questo club, cercare di ottenere successo qui, ma anche svilupparmi come un manager".