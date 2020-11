Rooney annuncia: “Mia carriera da calciatore ormai al termine. Voglio allenare come Gerrard e Lampard…”

Allenatore ad interim del Derby County e non solo. Wayne Rooney guarda al futuro e non nasconde la sua voglia di proseguire la carriera da mister. I risultati negativi della squadra hanno portato la dirigenza del club inglese all’esonero dell’ex tecnico Cocu e alla nomina proprio del centravanti come giocatore-allenatore. Una posizione che, a quanto pare presto, potrebbe cambiare.

Intervistato da TalkSPORT, Rooney ha ammesso che nella sua mente balenava da tempo l’idea di diventare mister allo scopo di seguire le orme dei suoi ex compagni di nazionale Lampard e Gerrard.

Rooney: “La mia carriera da giocatore sta terminando e vorrei…”

“Ho sempre detto che negli ultimi anni la mia ambizione era quella di ottenere un posto su una panchina, soprattutto alla luce dell’ottimo lavoro svolto da gente come Lampard, Gerrard e Parker”, ha dichiarato Rooney senza nascondere le sue ambizioni. “Non sarei una persona ambiziosa se dicessi che non volevo questo lavoro”, ha aggiunto in relazione alla nomina di mister ad interim al Derby County.

E ancora: “So di essere ormai alla conclusione della mia carriera da giocatore. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Per ora ho i piedi in entrambe le posizioni e cerco di aiutare la squadra sia come calciatore che in panchina”.