Rooney, aria d’addio al Derby County: “Tanti problemi. Se non arriva acquirente…”

Il tecnico non conosce le sorti del club e potrebbe essere obbligato a salutare al termine della stagione

Come riportato dal Daily Mail, l'ex attaccante ha parlato molto apertamente della difficile situazione della società che è alla disperata ricerca di un nuovo proprietario che possa risolvere ogni problematica: "Finirò la stagione e poi devo pensare a come andremo avanti con il club", ha spiegato Rooney. "L'unico modo per farlo è trovare un nuovo proprietario. Amo il club, i tifosi e lo staff e voglio che si continui, ma ci deve essere qualcosa di concreto in modo che io possa fare il mio lavoro. Se non posso farlo non si può proseguire. Non so che fine farà il club e se sarò qui la prossima stagione. Servono delle garanzie: campi di allenamento, attrezzature e tanto altro. Abbiamo bisogno di un acquirente al più presto".