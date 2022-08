Rooney, bordata a Mbappé: “Mai visto uno con ego così…”

Sono ancora scintille in terra francese e per la precisione in casa Paris Saint-Germain dove lo scorso weekend di calcio continua a far parlare.

In modo particolare l'atteggiamento di Kylian Mbappé che non solo avrebbe "litigato" con Neymar per l'assegnazione di un rigore, prima e dopo la gara, ma anche per una sorta di spallata che il francese avrebbe dato a Lionel Messi. Un gesto che per la leggenda del calcio inglese Wayne Rooney è stata una totale mancanza di rispetto oltre che la conferma di un ego smisurato.