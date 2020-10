Rooney, caos coronavirus: entrato in contatto con persona positiva che non lo ha avvisato

Wayne Rooney, Derby County e Watford in ansia. Il calciatore inglese è entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus senza esserne consapevole e ha anche giocato in campionato nella sfida contro il Watford. Come spiega il Sun, l’allenatore-giocatore del club britannico è su tutte le furie perché l’amico non lo ha informato di aver contratto il Covid-19.

Rooney in isolamento in attesa dell’esito del tampone

Allarme coronavirus per Wayne Rooney e per tutte le persone che sono entrate in contatto con lui. Come spiega il tabloid inglese The Sun, l’attaccante, a sua insaputa, è venuto a contatto con un amico positivo al Covid-19 che non lo aveva informato di tale condizione. Un bel problema dato che il giocatore, oltre ad aver visto, come normale che sia, la sua famiglia, ha anche giocato in campionato contro il Watford nella sconfitta per 0-1 del suo Derby County.

In queste ore per il bomber dovrebbe arrivare l’esito del tampone. Lui è in isolamento, anche se in ritardo. Fonti vicine a Rooney lo descrivono su tutte le furie per aver messo in pericolo davvero molte persone, tra cui suoi compagni, colleghi e, ovviamente, la famiglia.