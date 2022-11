Rooney: “Comportamento di Cristiano Ronaldo inaccettabile allo United”

Wayne Rooney , intervistato da talkSPORT , nello specifico nel corso di Alan Brazil Sports Breakfast, ha speso parole dure nei confronti del suo ex compagno di squadra ai tempi del Manchester United , Cristiano Ronaldo . Tutta colpa di questa stagione complicata fatta di polemiche e botta e risposta, soprattutto tra campo e "dietro le quinte".

Per l'ex centravanti inglese, il comportamento del portoghese fin qui è stato inaccettabile: "Lo United non è una squadra migliore con CR7. Lui e Messi sono senza dubbio i migliori giocatori di tutti i tempi, ma penso che il comportamento di Cristiano da inizio stagione sia inaccettabile per i Red Devils", ha detto Rooney senza giri di parole.