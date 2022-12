Rooney, consiglio a Mbappé: “Via dal Psg, non è adatto a lui. Dovrebbe andare…”

La delusione della sconfitta in finale del Mondiale e il ritorno al club appena dopo poche ore. Kylian Mbappé ha voglia di rimettersi in marcia e dimenticare l'amarezza della sfida in Qatar contro l'Argentina. Per farlo, la testa è andata immediatamente al Paris Saint-Germain . Eppure, secondo Wayne Rooney , la stellina parigina dovrebbe pensare, per crescere e arrivare al top, a cambiare aria...

Parlando a Sport 18, come riportato da AS, l'attuale mister del DC United ha dato un consiglio piuttosto chiaro al giocatore: "Il Psg non è adatto a lui. Penso che dovrebbe andare al Manchester United o al Real Madrid, sarebbero perfetti per lui", le parole di Rooney. Poi la precisazione: "Credo abbia fatto tutto quello che doveva fare in Ligue 1, ma per consacrarsi forse deve andare in Premier League. Se vuole raggiungere il livello di Messi e Cristiano Ronaldo deve lasciare il Psg".