Rooney: “Cristiano Ronaldo bis allo United non ha funzionato. Pogba vada via”

L'ex attaccante Red Devils sul momento del club inglese e la situazione di alcuni calciatori e un pensiero sul prossimo mister...

Redazione ITASportPress

Analisi a 360° da parte di Wayne Rooney sul Manchester United. Parlando a Sky Sports, l'ex calciatore anche dei Red Devils ha fatto il punto sulla formazione guidata da Rangnick dando uno sguardo al presente ma soprattutto al futuro sottolineando come il matrimonio con Cristiano Ronaldo e quello con Paul Pogba non stiano funzionando come ci si aspettava.

UNITEDE MISTER - "Penso sia stata una stagione strana. Li ho visti anche dal vivo qualche volta e devo dire che appena succede qualcosa o si commette un errore non sono in grado di reagire come squadra", ha detto Rooney sul Manchester United. "Penso si debba costruire la rosa dalle basi. Dimenticarsi l'accesso in Champions e fare in modo tra 2-3 anni di essere davvero in lotta per la Premier League. Il prossimo allenatore? Se devo scegliere tra Pochettino e Ten Hag direi il primo perché conosce già il calcio inglese".

SINGOLI - Passando poi ai singoli calciatori, Rooney ha detto su Cristiano Ronaldo: "Se il ritorno ha funzionato? Ad oggi dico di no. Certo, soprattutto all'inizio ha fatto col importanti, per esempio in Champions o la tripletta al Tottenham. Ma Cristiano non ha più 20 anni. Fa gol, sì, ma credo che a questo Manchester United serva altro". E su Pogba: "Credo dovrebbe andare via. Se lui è onesto con se stesso sa che non è andata come sperava. Con la Francia è tutto un altro giocatore. Semplicemente deve lasciare e andare avanti".