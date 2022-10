Rooney: “Cristiano Ronaldo? Il tempo passa per tutti…”

Il commento dell'ex leggenda del Manchester United sul momento del portoghese.

Redazione ITASportPress

Non è stato fin qui un avvio di stagione positivo per Cristiano Ronaldo che al Manchester United, dopo svariati rumors sul possibile addio nella sessione di mercato estiva, è rimasto in maglia Red Devils senza trovare molto spazio accomodandosi, la maggior parte delle volte, in panchina. A parlare della situazione del portoghese è stato Wayne Rooney, storica leggenda del club e del calcio inglese.

Come riportato da Goal, Rooney ha detto: "Ovviamente l’allenatore ha intrapreso una strada diversa in termini di modulo e giocatori, e per ora tranne la sconfitta nel derby i risultati gli stanno dando ragione", ha esordito l'ex attaccante. Poi su CR7: "Conoscendo Cristiano, sarà molto difficile per lui sedersi in panchina, ma sono sicuro che se rimarrà paziente, la sua occasione arriverà. Poi toccherà a lui sfruttare quelle occasioni e cercare di riprendersi il posto".

Continuando a parlare del cinque volte Pallone d'Oro: "Cristiano e Messi sono due dei più grandi giocatori che abbiano mai messo piede su un campo di calcio, ma alla fine il tempo passa per tutti, anche per loro. Ovviamente non è più il giocatore che era quando aveva 22 o 23 anni, per esempio. Posso immaginare quanto sia dura per lui".