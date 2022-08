Rooney, dubbi sul Manchester United: “Casemiro e Eriksen aiuteranno il club per il futuro?”

Prima Eriksen , poi Casemiro . Grandi nomi per il Manchester United che spera di poter tornare presto a competere in Premier League ed in Europa. Nomi che, però, non convincono del tutto Wayne Rooney , storica bandiera Red Devils e ora allenatore del DC United in MLS.

DUBBI - "Bisogna pianificare per il futuro. Idealmente, il Manchester United dovrebbe ingaggiare giocatori tra i 20 e i 30 anni. In tal senso Casemiro è come Christian Eriksen: un buon giocatore, ma aiuterà il club ad andare avanti in futuro? Per questo dico che Frenkie de Jong sarebbe stata l'opzione migliore. Il trasferimento di Casemiro sembra uscito dal nulla e sembra un acquisto urgente. Sarei sorpreso se sapessi che è stato un obiettivo prioritario per il Manchester United dopo l'arrivo di Erik ten Hag. Sembra che semplicemente non siano stati in grado di organizzare il trasferimento di De Jong e abbiano reagito alla disponibilità del brasiliano di trasferirsi", ha detto Rooney.