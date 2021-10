Rooney duro: “I calciatori del Manchester United non stanno facendo il loro lavoro”

"Troppo facile dare la colpa all'allenatore. I giocatori devono mettersi in discussione"

Come riporta il Mirror, l'ex bandiera dello United ha affrontato il tema della "crisi" del club spartendo le colpe tra allenatore e calciatori: "La partita contro il Liverpool non è stata facile da guardare", ha ammesso Rooney a proposito del netto 5-0 subito dal Manchester United ad opera dei Reds. "Vedo troppi giocatori che non sono disposti al sacrificio. Al tornare in difesa. Questo non è accettabile, soprattutto in questo grande club. Sono giocatori di livello mondiale e un club come lo United ha bisogno di qualcosa in più. Penso sia troppo facile dare la colpa all'allenatore, ma questi giocatori devono mettersi in discussione. Sono pagati profumatamente per fare il loro lavoro e ora non lo stanno facendo abbastanza bene". E ancora su Solskjaer: "Lo conosco, è un combattente. C'è pressione su di lui, è normale, ma continuerà a fare quello in cui crede".