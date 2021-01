Rooney e la frecciata al Chelsea: “Non mi ha sorpreso l’esonero di Lampard. I blues gestiscono certe cose in questo modo…”

Arriva un’altra frecciata al Chelsea dopo l’esonero di Frank Lampard. Non solo le parole di incredulità di Owen, storica stella del calcio inglese, adesso anche Wayne Rooney ha detto la sua sull’argomento. L’attuale allenatore del Derby County ha parlato ai microfoni di Sky Sports senza risparmiare una frecciata al club di Londra.

Rooney: “Il Chelsea fa sempre così. Non sono sorpreso”

“Ad essere onesti, non sono rimasto sorpreso”, ha detto Rooney sul licenziamento di Lampard e la panchina affidata a Tuchel. “Il Chelsea ha questo modo di fare affari e il licenziamento di Frank Lampard non è stata una grande sorpresa. Penso che si meritasse di continuare a lavorare a Stamford Bridge. La scorsa stagione, ha ottenuto grandi cose con il Chelsea in circostanza molto complesse. La squadra ha tanti nuovi calciatori e ci vuole del tempo per costruire qualcosa e iniziare a lottare per i titoli. Se parliamo unicamente dei punti ottenuti, tra l’altro, non penso fossero poi così distanti anche dalla lotta al titolo”.

E ancora: “Per Lampard e gli assistenti questa è una delusione, ma personalmente non sono sorpreso. Sono sicuro che Frank abbia capito da quando ha firmato il suo contratto con il Chelsea che non gli sarebbe stato dato tempo. Chiedono di vincere trofei, e questo, da un lato, è un bene, perché costringe gli allenatori a dare risultati ma d’altra parte, se permetti di portare diversi giocatori da diversi paesi, bisognerebbe lasciare del tempo al mister per concludere l’annata e bvedere i risultati”.