Rooney: “La rovesciata contro il City non è stato il mio miglior gol…”

Tutti gli appassionati di calcio e di Premier avranno in mente la rovesciata di Wayne Rooney contro il Manchester City. Cross di Nani e coordinazione spaziale dell’attaccante che quel giorno illuminò il teatro dei sogni. La sua esultanza come a dire “ecco, sono io” aveva mandato in visibilio il pubblico dell’Old Trafford.

WIGAN – Ma lo stesso Rooney ha ammesso che la rovesciata nel derby non è il suo gol più bello. L’attuale giocatore del Derby Country ha rivelato a Sunday Times quale sia stata la marcatura migliore: “Quando tutti mi chiedono quale sia stato il mio gol migliore, dico sempre la rovesciata per la qualità del gesto. Per quanto riguarda gioco di squadra, movimento, controllo e timing in pochi si ricorderanno una mia rete. L’ho realizzata contro il Wigan. Rafael crossò dalla destra e io presi il tempo perfettamente al difensore e calciai spiazzando il portiere”.