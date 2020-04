Rooney non ha dubbi: “Il Liverpool ha il miglior attacco del mondo e mi ricorda… la Roma con Totti”

L’attacco più forte del mondo lo ha il Liverpool. Parola di Wayne Rooney che di attaccanti, beh, se ne intende. Parlando al Times, l’attuale giocatore del Derby County ha dichiarato di considerare i tre attaccanti dei Reds, la miglior linea offensiva in assoluto.

I MIGLIORI – “Segnare gol dipende dall’interazione tra i giocatori, e il caso del Liverpool, che attacca a tre, è un esempio perfetto. Mohamed Salah e Sadio Mané forniscono profondità di attacco e gli avversari devono ritirarsi verso la loro porta. In questo modo Roberto Firmino può attaccare la profondità e avere modo di ottenere palla più facilmente. E se i difensori centrali rivali si rilassano un po’, Salah e Mané possono attaccare gli spazi a velocità incredibile. Un po’ mi ricoeda il gioco di Francesco Totti alla Roma, quando giocava con lui da 10 e due attaccanti esterni che attaccavano l’area. Per me è duro da ammettere, ma ribadisco che il Liverpool ha il miglior attacco del mondo”.