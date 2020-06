Rooney, problemi ‘per la testa’: sta perdendo i capelli nonostante il trapianto

Rooney che succede? L’attaccante inglese si trova ad affrontare, ancora una volta, un problema… estetico. Il calciatore ex Manchester United, ora al Derby County è alle prese con l’ennesima caduta dei capelli.

Rooney, ci risiamo: il trapiano non basta

Il giocatore si era sottoposto al primo trapianto nel 2011 ottenendo fin da subito degli ottimi risultati. Lui stesso aveva dichiarato: “Stavo diventando calvo a 25 anni, quindi perché non farlo? Credo anche di aver ottenuto un bel risultato”. Ma come riporta il Sun, Rooney adesso pare essere andato incontro nuovamente allo stesso problema. Il trapiano da 30 mila sterline non è stato abbastanza. Troppo stress o poca cura del suo tessuto cutaneo, per l’inglese è ancora una volta un dato di fatto: sta perdendo i capelli… di nuovo. Gli esperti interpellati dal tabloid riferiscono che una delle cause potrebbe essere il caldo e l’eccessiva sudorazione che, inevitabilmente per un calciatore professionista, c’è. Chissà ora come si comporterà il diretto interessato…